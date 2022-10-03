Рашисти на окупованій Херсонщині ведуть "перепис" чоловіків, їх планують використати для "мобілізаційних загонів", - Хлань

На Херсонщині загарбники повісток для "мобілізації" не роздають, але проводять перепис чоловічого населення.

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупант почав казати про якісь добровольчі загони мобілізаційні і, до речі, зазначає, що ці добровольчі загони мобілізаційні будуть входити до складу військ рашистської федерації. І це найбільше турбує… людей на окупованих територіях", - зазначив він.

За словами Хланя, загарбники почали робити побудинковий і поквартирний обхід людей у Херсоні і інших населених пунктах з метою виявлення чоловіків віком від 18 до 35 років.

Поки повісток не роздають, поки жодних планів вороги не озвучують, але головна мета - перепис чоловіків і, можна припустити, що їх планують використати для мобілізаційних загонів. Проте, як підкреслив депутат облради, люди на непідконтрольній території мають чітку проукраїнську позицію і якщо вони візьмуть зброю в руки, то вона буде використана проти військових РФ.

Тому, на його думку, тому чоловіків можуть використати як живий щит або як мобілізаційний трудовий ресурс для побудови фортифікаційних споруд.

І це турбує людей, які наразі намагаються масово виїхати з загарбаних РФ територій, каже Хлань.

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