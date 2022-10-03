Чехи придбали модернізований танк Т-72 для ЗСУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на IDNES.
На зібрану суму купують модернізований Т-72 - з оновленими гусеницями, динамічним захистом та новішими системами наведення. Перед початком збору організатори консультувалися з українською стороною, а транспортуванням танка займеться Міноборони Чехії. За словами організаторів, це перший прецедент, коли в рамках низової ініціативи у країнах Європи зібрали кошти на танк.
"Танк назвали "Томашем", на честь першого президента Чехословаччини (Томаша Масарика - ред.)", - розповів співорганізатор проєкту Мартін Ондрачек.
Наступним кроком кампанії організатори, після консультації з українською стороною, обрали закупівлю боєприпасів для танків, ракетних систем і гаубиць, які є на озброєнні у ЗСУ - оскільки це одна з найгостріших потреб української армії в умовах боїв такої інтенсивності.