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Чехи придбали модернізований танк Т-72 для ЗСУ

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Чехи придбали модернізований танк Т-72 для ЗСУ
Кошти на нього збирали в рамках громадської ініціативи "Подарунок для Путіна". За місяць чехи зібрали 30 млн чеських крон (близько 1,2 млн євро).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на IDNES

На зібрану суму купують модернізований Т-72 - з оновленими гусеницями, динамічним захистом та новішими системами наведення. Перед початком збору організатори консультувалися з українською стороною, а транспортуванням танка займеться Міноборони Чехії. За словами організаторів, це перший прецедент, коли в рамках низової ініціативи у країнах Європи зібрали кошти на танк.

"Танк назвали "Томашем", на честь першого президента Чехословаччини (Томаша Масарика - ред.)", - розповів співорганізатор проєкту Мартін Ондрачек.

Наступним кроком кампанії організатори, після консультації з українською стороною, обрали закупівлю боєприпасів для танків, ракетних систем і гаубиць, які є на озброєнні у ЗСУ - оскільки це одна з найгостріших потреб української армії в умовах боїв такої інтенсивності.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Дякуємо Чехії, від щирого серця!
  • Oleksandr Pohribnyi
    Спасибі чехам за танк, а могли ж придбати міфічний супутник!
  • Ihor Demkiv 98d868d7
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