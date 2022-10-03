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Українським військовослужбовцям пропонують дозволити виїзд за кордон під час воєнного стану, - проєкт закону

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Українським військовослужбовцям пропонують дозволити виїзд за кордон під час воєнного стану, - проєкт закону
Парламентарі пропонують надати військовослужбовцям право виїзду за кордон з метою провідати рідних.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний проєкт закону №8090 зареєстрували в парламенті.

"Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання належного відзначення внеску захисників і захисниць України у забезпечення оборони України, захист безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. ... А для забезпечення збереження цілісності сімей військовослужбовців виникла потреба в наданні їм права тимчасового виїзду за кордон для того, щоб вони могли провідати своїх рідних", - йдеться в пояснювальній записці.

Так, пропонується надати військовослужбовцям право виїзду за кордон з метою провідати рідних по крові або по шлюбу членів сім’ї за рахунок вже передбаченої в чинному законодавстві додаткової відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану. Також положеннями законопроєкту визначено порядок надання військовослужбовцям таких відпусток.

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Топ коментарі

  • krot_lub
    Лисий з 95 го кварталу і тей другий точно солдати, герої з орденами?
  • Vlad Cheh
    Радует, что наконец стало доходить до недоделков-политиков, что нет ничего страшного в том, что человек пойдет в ночной клуб, будет там орать во все горло и веселиться, пока идет война. Он, может быть, 2 месяца работал по 10 часов на заводе без выходных под риском умереть в любой момент суток, либо вообще сидел в вырытом куске земли посреди лунного кратера от кацапской арты, пока у нее точками-у и химарсами не повыбивали все склады. Аналогично и с выездом. Сидят эти черти в кабинетах, своих деток вывезли на курорты, и требуют от людей воевать 24 часа в сутки безвылазно, а на отдых сразу летят опричники в форме, которые тоже протирают штаны в кабинетах, и лепят штрафы людям.
  • Vlad D 3e787b09
    для военных, которые служат - хорошая мысль. Но обычно под это дело поедут и те, которые не воюют.
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