З України не випускатимуть на навчання за кордон студентів, аспірантів та докторантів до кінця війни, – Держприкордонслужба. ДОКУМЕНТ

Адміністрація Державної прикордонної служби України повідомила, що під час дії воєнного стану обмежено виїзд з України студентів, аспірантів та докторантів, які навчаються в іноземних навчальних закладах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Telegram-канал Українські Новини, посилаючись на відповідь Держприкордонслужби.

"[...] З метою врегулювання питань перетинання громадянами України державного кордону України в умовах дії на території України воєнного стану Кабінетом Міністрів України внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2-6 Правил обмежено під час дії воєнного стану виїзд з України здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів, стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти", - вказано у відповіді Держприкордонслужби на інформаційний запит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виїзд студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану більше не можливий, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що українські чоловіки-студенти, які навчаються у вишах, не підлягають мобілізації, проте чинні правила не дозволяють їм виїжджати за кордон.