ЄС надасть Україні €5 мільйонів на програму з відновлення будинків, - Фонд енергоефективності

Державна установа "Фонд енергоефективності" отримає від Європейського Союзу 5 млн євро на пілотну програму з відновлення будинків, яка розпочнеться у жовтні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду енергоефективності.

"За попередніми прогнозами, в середині жовтня 2022 року Фонд енергоефективності запустить пілотну грантову програму, яка передбачатиме надання ОСББ грантів на безоплатній та безповоротній основі в розмірі 100% вартості матеріалів та робіт на проведення першочергових ремонтних робіт у будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій. Європейський Союз дав згоду на виділення 5 млн євро на реалізацію цього пілотного проєкту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма буде реалізовуватися у чотирьох областях - Київщина, Житомирщина, Чернігівщина та Сумщина. У цих регіонах планують надати підтримку щонайменше 60 будинкам, в яких створено ОСББ. У Фонді повідомили, що на один будинок буде виділятися не більше 6 млн грн.

Водночас у Фонді енергоефективності сподіваються на збільшення фінансування програми відновлення. Так, для збільшення кількості будинків-учасників програми до 1000 потрібно орієнтовно 3 млрд грн або 75 млн євро.

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