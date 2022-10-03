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Збирається доказова база щодо всіх причетних до примусової мобілізації українців до армії РФ, - Верещук

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Збирається доказова база щодо всіх причетних до примусової мобілізації українців до армії РФ, - Верещук
Причетні до примусової мобілізації українців у війська РФ будуть покарані.

Про це заявила віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Збирається доказова база щодо усіх, хто причетний до примусової мобілізації українських громадян до ворожого війська. Зокрема, щодо тих, хто віддає ці злочинні накази. Усе документується. Ми маємо незаперечні факти, і всі вони будуть представлені Міжнародному кримінальному суду. Кожен злочинець буде покараний!"- зазначила вона.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
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  • Йцу Кенг 07b0c614
    2 ч русня оголосила евакуацію з тимчасово окупованого Лисичанська Справа в тому, що у швидке просування ЗСУ вірять не лише українці, а й російські окупанти. Саме тому вони вирішили оголосити евакуацію з Лисичанська.
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Хай і з Сєвєродонецька тікають одразу, чого засиджуватись
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