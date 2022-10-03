Путін ігнорує можливості виходу із ситуації в Україні, - Воллес

Російський диктатор Володимир Путін знехтував кількома можливостями "зберегти обличчя" і вийти із ситуації, в якій він зараз опинився: натомість путінська Росія продовжує вдаватися до звірств і не облишає спроби підкорити Україну.

Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я маю на увазі, що якщо завтра вранці ми побудуємо йому золотий вихід, він навмисне його протаранить, тобто зробить протилежне", – сказав Воллес..

Глава Міноборони Великої Британії підкреслив, що світ не може дозволити Путіну перемогти, тому що це буде катастрофою, якщо "хуліган" покаже – можна просто ігнорувати конвенції, міжнародні правила, домовленості, загрожувати всім ядерною зброєю – "і тобі нічого не буде".

"Ми не можемо дозволити цьому перемогти", – сказав бритинаський чиновник.

Як висловився міністр, російський диктатор – "етнічний націоналіст, який живе фантазіями про об'єднання так званого стародавнього роду". Він не намагається покращити умови життя росіян, а хоче збільшити силу РФ за рахунок ослаблення супротивників, у тому числі розсіюванням на Заході розбрату через підтримку полярних радикальних правих і лівих сил, додав міністр.

Воллес згадав, як МЗС не радило йому приїжджати на День незалежності України, "бо це може спровокувати Путіна". Він запевнив, що з огляду на все сказане, Захід залишається єдиним на боці України.

Також читайте: Дуже малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, - Воллес