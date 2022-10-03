Українці, евакуйовані із зон бойових дій, можуть виїхати до ЄС по внутрішньому паспорту, - Держприкордонслужба
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Українці, які евакуювалися із зон ведення активних бойових дій, можуть виїхати до Європи, використовуючи внутрішній паспорт громадянина України.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі, передає Цензор.НЕТ.
Виїзд по внутрішньому паспорту громадянина України до ЄС.
Це можливо для осіб (жінок, дітей та інвалідів), які евакуйовуються із районів ведення бойових дій.
Через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України.
Разом з тим, рекомендуємо звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, в яку планується поїздка, з метою уточнення чи достатньо буде для в’їзду в ту чи іншу країну даного документу", - йдеться у повідомленні.