"Зелена" генерація має стати головним рушієм післявоєнного відновлення української енергетики, - Циганок

"Зелена" енергетика повинна стати головною у післявоєнній відбудові українського енергетичного сектору.

Про це у коментарі для ExPro повідомила президент Української асоціації професіоналів довкілля Людмила Циганок, передає Цензор.НЕТ.

"Хоч наразі всі проєкти, які вже були на стадії розробки чи будівництва, призупинені, а величезний відсоток тих станцій, що працювали, перебувають на окупованих нині територіях або ж вимушено зупинили свою роботу задля збереження потужностей, "зелена" енергетика повинна стати головною у післявоєнній відбудові української енергетики. Немає іншого більш стійкого шляху", - сказала вона.

Циганок додала, що зараз Європа почала визнавати, що викопне паливо дорівнює нестабільності, а прагнення скоротити залежність від нього тепер ставить країни на шлях до більшої безпеки, в тому числі на фоні значних змін клімату.

"Вторгнення поставило галузь ВДЕ на межу банкрутства. Окупанти розстрілюють чи банально грабують електростанції. Світ не може не бачити залежність між енергетичним шантажем та прямим терором. Попри вплив на зміни клімату саме викопне паливо стало інструментом ведення війни і вбивств", - підкреслила вона.

Також за словами Циганок, поки що Україна не створює умови для розвитку "зеленого" сектору в сучасних умовах війни, тому зараз досить складно уявити притік інвестицій у відновлювані джерела енергії (ВДЕ).

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

Він наголосив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

Також читайте: НКРЕКП перерахує розмір "зеленого" тарифу відповідно до актуального курсу євро, - інвестори