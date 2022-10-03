ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на 5 млрд євро, - Шмигаль

Перший транш Україна має отримати в середині жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Це ще один жест, що демонструє підтримку ЄС для України, щоб вона перемогла у війні, відбудовувалася і рухалась до європейського майбутнього", - зазначив Денис Шмигаль.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс також оголосив про підписання меморандуму.

"Радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною відтоді, як РФ почала свою брутальну війну. Цього разу ЄС надає Україні 5 млрд євро для закриття невідкладних потреб у ліквідності, виплати заробітних плат і пенсій. Ми надамо першу частину у середині жовтня, наступні два транші будуть пізніше цього року", - написав Домбровскіс.

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