ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на 5 млрд євро, - Шмигаль
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Перший транш Україна має отримати в середині жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Це ще один жест, що демонструє підтримку ЄС для України, щоб вона перемогла у війні, відбудовувалася і рухалась до європейського майбутнього", - зазначив Денис Шмигаль.
Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс також оголосив про підписання меморандуму.
"Радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною відтоді, як РФ почала свою брутальну війну. Цього разу ЄС надає Україні 5 млрд євро для закриття невідкладних потреб у ліквідності, виплати заробітних плат і пенсій. Ми надамо першу частину у середині жовтня, наступні два транші будуть пізніше цього року", - написав Домбровскіс.