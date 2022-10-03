Інженерні системи готові до опалювального сезону на 97%, - Чернишов

Готовність до опалювального сезону комунальної інфраструктури (мереж, обладнання) становить приблизно 97%.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні рівень підготовки всіх інженерних систем, мереж, обладнання житлово-комунального господарства складає приблизно 97% в середньому по країні", - зазначив міністр.

За його словами, запаси газу наближаються до 14 млрд кубометрів, запаси вугілля - до 2 млн тонн.

Водночас, додав Чернишов, у деокупованих областях ведеться відновлення об'єктів теплопостачання. Зокрема, активно ведуться роботи в Охтирці, Кременчуці та Чернігові. Міністр заявив, що у цих містах із початку опалювального сезону тепло буде постачатися. Крім того, Кабмін нещодавно виділив кошти для відновлення ТЕЦ-3 у Харкові.

Чернишов також зауважив, що зараз фахівці шукають можливість відновити газопостачання на підконтрольну уряду частину Донеччини. Однак мешканцям тих громад, де не вдасться забезпечити централізоване теплопостачання, він радить евакуйовуватися.

Міністр наголосив, що кожна область розробила плани реагування на надзвичайні ситуації під час опалювального сезону.

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