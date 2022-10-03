Визволення Лимана відрізало шляхи постачання і порушило логістику військ РФ, - Нацгвардія
Про це розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ.
"Відрізані й деякі шляхи постачання і порушена логістика, що зменшило наступальний потенціал противника на цій ділянці фронту.
Перед цим поблизу Лиману ЗСУ та Нацгвардія звільнили декілька населених пунктів, зокрема Ямпіль. Українські військові захопили як трофеї авто – та бронетехніку противника, деякі види озброєння, набої та боєприпаси.
Зараз у звільненому Лимані гвардійці залучені до проведення стабілізаційних дій та контрдиверсійних заходів. Спільно з правоохоронцями вони перевіряють інформацію про можливе місце розташування залишків окупаційних військ.
Також там вже працює поліція, вживаються заходи для відновлення безпеки. Виявлення колаборантів, розмінування та документування злочинів – це ті дії, які проводяться разом з укріпленням лінії оборони", - розповів він.