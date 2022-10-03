Росія продає крадене українське зерно і витрачає гроші на війну, - The Associated Press

Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном. Отримані від продажу кошти було направлено на фінансування війни.

Про це свідчить розслідування The Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з розслідуванням, Росія вкрала українського зерна на 530 млн доларів. Журналісти використовували супутникові знімки та дані морського зв'язку, щоб відстежити 30 суден, які перевозили зерно з окупованих регіонів України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.

Також аналізувалися документи у відкритому доступі, публікації у соціальних мережах та коментарі фермерів, щоб розкрити деталі масової операції РФ щодо контрабанди українського зерна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ могла нелегально завезти зброю із Сирії під виглядом комерційних вантажів, - Bloomberg