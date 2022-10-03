Повідомлено про підозру пропагандисту окупаційного телеканалу "Луганськ 24", - Офіс Генпрокурора

Журналісту та телеведучому пропагандистського телеканалу "ЛНР" повідомлено про підозру у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну мешканець Луганська у своїй "професійній" діяльності активно підтримує державу-агресора, окупаційну адміністрацію та їхні збройні формування. Проросійський пропагандист є "обличчям" телеканалу "Луганськ 24" так званої "державної телевізійної радіомовної компанії ЛНР" та здійснює безпосередній вплив на його інформаційну політику". - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік працює ведучим програм антиукраїнського характеру, а також бере участь в радіоефірах пропагандистської програми. У своїх матеріалах поширює дезінформацію та виправдовує злочини російської армії проти мирного населення.

Так звана "ДТРК ЛНР" підпорядковується "міністерству зв’язку" окупаційної адміністрації РФ. Її діяльність спрямована на дискредитацію української влади та Збройних Сил України.

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