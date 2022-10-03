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Понад 54 тисячі українців виїхали до Ірландії з початку війни

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Понад 54 тисячі українців виїхали до Ірландії з початку війни
За останніми даними Центрального статистичного управління, до 25 вересня до Ірландії прибула 54 771 особа з України. За попередній тиждень прибуло понад 1000 осіб.

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ

Усім українцям були видані персональні номери державних служб (PPSN) відповідно до директиви про тимчасовий захист.

46% складають жінки у віці 20 років і старше. 35% - це діти та підлітки до 19 років. 

Найбільший відсоток прибулих, загалом 19 121 особа, були віднесені до категорії "один з батьків з дітьми" відповідно до класифікації родинних зв'язків, що використовується.

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Топ коментарі

  • No Name 05b46250
    Вражаючі цифри, враховуючи, що кількість населення Ірландії на рівні Києва. В цих українців є смак, обрали одну з найкомфортніших країн світу
  • Dmitriy Kosianchuk
    Тобто 19% це здорові чоловіки що підпадають під мобілізацію ?
  • Алексей 71bee35c
    54 тис.врятованих життів.Велика дяка Ірландії за допомогу та прихисток.
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