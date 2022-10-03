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У Москві ухилянтів від мобілізації знаходять за допомогою камер відеоспостереження

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У Москві ухилянтів від мобілізації знаходять за допомогою камер відеоспостереження
Впродовж вихідних камери із системою розпізнавання облич вирахували 12 осіб, які ухиляються від мобілізації у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

Найчастіше камери спрацювали в під'їздах житлових будинків. Це сталося в районах Преображенське, Вешняки, Перово, Новогирєєво, Печатники, Текстильщики, Капотня, Гольянове та Богородське.

Поліція перевіряла квартири, опитувала родичів. Деяких чоловіків, які ухиляються від мобілізації, відвезли до відділів МВС та військкоматів.

Також читайте: Збирається доказова база щодо всіх причетних до примусової мобілізації українців до армії РФ, - Верещук

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Топ коментарі

  • Дмитрий Величко f50a5c94
    таки да... Краби Чорного моря теж вимушені чекати корма від рашфлоту
  • Марина Кравець
    тю..масковий режим москалики нехай пригадують))
  • Ned Stark
    Ага, там ще так цікаво:
    Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени
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