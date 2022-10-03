Від поразки в Україні Путіна не зможе врятувати вже ніщо, - ексголова ЦРУ Петреус

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що російський президент Володимир Путін загнав себе у глухий кут в Україні, вийти з якого йому не допоможуть ніякі відчайдушні кроки, включно з ядерними погрозами.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін програє попри значні, але відчайдушні кроки. Президент Зеленський і Україна мобілізувалися набагато краще, ніж Росія", – сказав Петреус, додавши, що Україна набрала, навчила, спорядила, організувала та застосувала війська "незрівнянно краще за Росію".

Попри браваду Путіна Петреус вважає, що "жодні анексії чи навіть приховані ядерні загрози не зможуть вивести його з цієї ситуації".

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Відповідаючи на запитання ведучого, чи зможе Росія виграти війну з Україною, Петреус сказав, що не бачить, як це можливо. "Вони не можуть. Він (Путін. – Ред.) нічого не може зробити на даний момент", - зазначив він.

Колишній очільник ЦРУ вважає, що Путін "продовжуватиме програвати на полі бою", а його енергетична війна проти Європи не дасть очікуваних ним результатів. "В Європі буде важка зима. Буде дуже скорочений потік природного газу, але вони це переживуть, і я не думаю, що вони підуть на згортання підтримки України", - зазначив він.

Для самого ж Путіна та Росії ситуація може стати ще гіршою, і "навіть використання тактичної ядерної зброї на полі бою цього анітрохи не змінить", – сказав Петреус.

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Він також висловив упевненість у тому, що використання Путіним ядерної зброї у війні проти України викличе дуже жорстку відповідь з боку США.

"Це не може залишитися без відповіді. Це не означає, що відповідь буде ядерною. Нікому не потрібна ядерна ескалація. Але ми повинні показати, що це не можна прийняти в жодному разі", - заявив ексочільник ЦРУ.

Петреус сказав, що у відповідь на застосування Росією ядерної зброї США та їх союзники по НАТО можуть "знищити всі російські звичайні сили, які ми зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, в Криму, який Росія анексувала в 2014 році, і на кораблях у Чорному морі".