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Україна пропонує США узгоджувати потенційні цілі у разі передачі ЗСУ ракет ATACMS, - CNN

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Україна пропонує США узгоджувати потенційні цілі у разі передачі ЗСУ ракет ATACMS, - CNN
За даними CNN, Україна пропонує адміністрації Байдена узгоджувати потенційні цілі у разі передачі Збройним силам України ракет ATACMS.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Американські чиновники заявляють, що в прагненні подолати опір Білого дому щодо надання Україні ракет ATACMS, українська влада тепер пропонує США повну та постійну інформацію про список потенційних російських цілей.

Подібна прозорість по суті дає США "право вето" на дії України щодо окремих видів озброєнь від союзників і призначена для того, щоб переконати Вашингтон у тому, що надання далекобійних ракет не призведе до ударів по території РФ, чого побоюються США.

Нагадуємо, ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS. Різні модифікації ракети ATACMS мають дальність стрілянини від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км.в використовують для ударів по складах та штабах у тилу загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вразила системами HIMARS понад 400 російських цілей, – Міллі

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Топ коментарі

  • kelt kant
    А були б свої ОТРК Грім2 (Сапсан) то не треба було б ні в кого питати дозволу чи бити по території москальської орди чи не бити... Але всі наші Громи-Сапсани блискавично закатані в асфальт ЗЕленими зрадниками... Була б у нас власна ракетна зброя, то скоріш за все такої широкомасштабної агресії не було б взагалі...
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Севастополю приготуватись
  • Марина Кравець
    тобто, по Білорашкє можна??? То ж тил раїсян-загарбників..аеродром, склади, залізниця
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