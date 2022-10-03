Україна пропонує США узгоджувати потенційні цілі у разі передачі ЗСУ ракет ATACMS, - CNN

За даними CNN, Україна пропонує адміністрації Байдена узгоджувати потенційні цілі у разі передачі Збройним силам України ракет ATACMS.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Американські чиновники заявляють, що в прагненні подолати опір Білого дому щодо надання Україні ракет ATACMS, українська влада тепер пропонує США повну та постійну інформацію про список потенційних російських цілей.

Подібна прозорість по суті дає США "право вето" на дії України щодо окремих видів озброєнь від союзників і призначена для того, щоб переконати Вашингтон у тому, що надання далекобійних ракет не призведе до ударів по території РФ, чого побоюються США.

Нагадуємо, ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS. Різні модифікації ракети ATACMS мають дальність стрілянини від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км.в використовують для ударів по складах та штабах у тилу загарбників.

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