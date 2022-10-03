Мобілізовані у Підмосков’ї побили "дідів"-контрактників за вимагання телефонів

У підмосковній військовій частині контрактники захотіли забрати у мобілізованих частину екіпіровки та телефони.

Про це повідомляє Telegram-канал "Baza", передає Цензор.НЕТ.

"Конфлікт між військовими трапився у військовій частині в Алабіно, куди звозять чоловіків, які підпали під мобілізацію. Новачків там не зустріли хлібом і сіллю - навпаки, військовослужбовці, прикріплені до частини, стали вимагати у новеньких одяг та мобільні телефони. Ті, хто прибув, не стали терпіти такого відношення і на побори відповіли грубою силою. Відбулася масова бійка - за даними "Бази", побитими виявилося близько 20 "дідів". Ситуація реально вийшла з-під контролю: побиті врятувалися лише зачинившись в одному з приміщень частини. Звідти вони викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.

Спочатку до Алабіно приїхала військова поліція, а потім і співробітники МВС. Тільки після цього військовим вдалося домовитись - заяви до поліції ніхто з них у результаті не написав.

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