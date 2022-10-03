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Франція передасть Україні 20 бронемашин Bastion, - La Tribune

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Франція передасть Україні 20 бронемашин Bastion, - La Tribune
Україна і Франція фіналізують контракт про постачання 20 броньованих машин Bastion.

Про це з посиланням на джерела повідомили La Tribune та BFMTV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Стверджується, що контракт поки не було підписано, але постачання Bastion може відбутися в якнайбільш стислі строки: компанія-виробник Arquus має достатньо запасів для задоволення нагальних потреб.

Bastion – 12,5-тонна 10-місна броньована машина, яка виготовляється виключно на експорт. Її переважно продають країнам Африки. Існують кілька версій Bastion; Україні планують передати бойову модель, на яку може бути встановлений 12,7-мм кулемет.

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"Ми в кілька разів збільшили постачання військового обладнання Україні. Ми беремо це на себе. Ми повинні надати Україні засоби для захисту від вторгнення", – сказала в понеділок прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    По ленд-лизу подогнали РЭБ. Орки и Z-военкоры жалуются что на херсонском направлении ВСУ применили какое-то супер оружие и пропала связь
  • Виктор Дийнега
    Еще одно психологическое оружие которое рашисты очень часто и успешно применяли против украинского народа, это - лесть.

    Это оружие применял Петр 1 перед тем как вырезать козацкие полки он долгое время льстил и хвалил украинский народ втираясь в доверие, Ленин перед захватом УНР так же был щедр на лесть к украинскому народу.

    Сегодня с экранов рос-пропагандисты начали слишком много поливать грязью русских тем самым льстить украинцам и к этому стоит отнестись очень серьезно. Волк надев овечью шкуру все равно останется волком. Не ведитесь на лесть рашистов - это обман. Рашизм нужно безжалостно уничтожать полностью независимо от того, что они будут петь
  • vadyan
    Merci beaucoup !
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