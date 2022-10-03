Німеччина серйозно ставиться до ядерних погроз Путіна, він не гребує найстрашнішими воєнними злочинами, - Бербок
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Ми дуже серйозно ставимося до його слів - інше було б легковажно. За більш ніж 220 днів війни Володимир Путін неодноразово показував, що не гребує найстрашнішими воєнними злочинами", - зазначила міністр.
Вона наголосила, що армія російського диктатора не зупинялася перед ударами по дітях та лікарнях і сам Путін "навіть готовий зруйнувати власну країну".
Однак, зазначила Бербок, Путін і раніше виступав із "безвідповідальними погрозами".
"Ми не повинні й не будемо піддаватися на шантаж, Путін сприйме це як запрошення до подальшої ескалації", – сказала Бербок.
Вона також заявила, що промова Путіна 30 вересня, в якій він оголосив "російськими" тимчасово окуповані території України, "чытко дала зрозуміти, що його імперська манія не обмежується Україною".
"Тому ми відповідально продовжуємо надавати підтримку Україні. Якщо Росії зійде з рук захоплення земель та шантаж і вона виграє цю війну, тобто знищить Україну, то не тільки європейський мирний порядок опиниться в руїнах, а й жодна маленька країна більше не буде у безпеці", - сказала глава МЗС ФРН.
Бербок переконана, що російський диктатор втрачає міжнародну підтримку, і навряд чи якась країна у світі досі стоїть за Путіним, а сотні тисяч молодих росіян тікають із країни. Вона заявила, що Путін зараз "більш самотній і ізольований, ніж будь-коли".