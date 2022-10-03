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Німеччина серйозно ставиться до ядерних погроз Путіна, він не гребує найстрашнішими воєнними злочинами, - Бербок

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Німеччина серйозно ставиться до ядерних погроз Путіна, він не гребує найстрашнішими воєнними злочинами, - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що "дуже серйозно" ставиться до погроз російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, оскільки він не гребує найстрашнішими воєнними злочинами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Ми дуже серйозно ставимося до його слів - інше було б легковажно. За більш ніж 220 днів війни Володимир Путін неодноразово показував, що не гребує найстрашнішими воєнними злочинами", - зазначила міністр.

Вона наголосила, що армія російського диктатора не зупинялася перед ударами по дітях та лікарнях і сам Путін "навіть готовий зруйнувати власну країну".

Однак, зазначила Бербок, Путін і раніше виступав із "безвідповідальними погрозами".

"Ми не повинні й не будемо піддаватися на шантаж, Путін сприйме це як запрошення до подальшої ескалації", – сказала Бербок.

Вона також заявила, що промова Путіна 30 вересня, в якій він оголосив "російськими" тимчасово окуповані території України, "чытко дала зрозуміти, що його імперська манія не обмежується Україною".

"Тому ми відповідально продовжуємо надавати підтримку Україні. Якщо Росії зійде з рук захоплення земель та шантаж і вона виграє цю війну, тобто знищить Україну, то не тільки європейський мирний порядок опиниться в руїнах, а й жодна маленька країна більше не буде у безпеці", - сказала глава МЗС ФРН.

Бербок переконана, що російський диктатор втрачає міжнародну підтримку, і навряд чи якась країна у світі досі стоїть за Путіним, а сотні тисяч молодих росіян тікають із країни. Вона заявила, що Путін зараз "більш самотній і ізольований, ніж будь-коли".

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Топ коментарі

  • Serg Mez
    Чтобы выбить угрозу применения ТЯО (тактического ядерного оружия) против Украины из рук Пу,США могли бы срочно дать Украине, на период рассмотрения заявки о вступлении в НАТО (как дали Швеции и Финляндии) гарантии безопасности. Только АНТИЯДЕРНОЙ.
    То есть, официально заявить раше - что если раша применит ТЯО по неядерной Украине, то США также применят ТЯО по раше. И под этой гарантией могли бы подписаться другие ядерные страны, прежде всего Великобритания и Франция, а также, возможно, и Индия. И даже Китай - раз в Китае уже не Си командует армией.
    Потому что Пу всем уже надоел.Если захочет Пу дальше воевать без ТЯО - своим миллионом пушечного мяса- пусть попробует. Тогда США нам еще "оборудования" подкинут в ускоренном и умноженном режиме.
    Но скорее, после такого заявления -США - Пу быстро уберут свои же.
    Это остановит Пу. Сейчас Пу уверен, что Запад утрется, когда раша применит ТЯО - см. первое сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР от 30.09.2022. После военного поражения (фактического или потенциального - без ТЯО шансов мало) - смену власти в раше как минимум и отыгрыш всех принятых законов о принятии новых территорий взад.
    А если (в том числе количеством трупов россиян) доведут до революции в раше - то и смену всего чекистского режима и даже возможный распад раши (плюс маячит полная денуклеаризация раши - если и Китай и Индия впишутся).
    Никто в мире не хочет погибать в ядерной войне в 21 веке. А мир сейчас на пороге из-за одного смертельно больного царя-шизофреника.
    Я не вижу новостей о неподдержке НАТО заявки Украины. Наоборот. В любом случае - главные там - США.
    Процедура долгая. Все страны должны согласиться. Шведы и финны до сих пор ждут окончания оформления. В нашем случае процедура "поиска консенсуса" может длится и год, и больше. Не важно.
    К концу окончания согласований со странами НАТО - Украина может и Крым отвоевать - и у нас не будет территориальных споров с соседями. Кстати, об этом и Подоляк написал. Я думаю - он что-то знает.
    https://www.rbc.ua/ukr/news/viyna-mozhe-zakinchitisya-ranishe-prohodzhennya-1664551099.html
    Если США решатся на то, что я написал - дать СЕЙЧАС гарантии Украине антиядерной безопасности - то все может выгореть.
    У Украины раньше был юридически ни к чему не обязывающий (как оказалось) Будапештский меморандум. То другое.
    А сейчас США за нас уже вписались. Но если они сейчас дадут заднюю из-за ядерного шантажа Пу - то все их предыдущие усилия по помощи Украине - фактически насмарку.
    Второго поражения (после Афганистана) США не переживут. Избиратели не простят.
    Поэтому, думаю, что США - не должны уступить Пу. США очень любят быть победителями. Им нужна победа над рашей. И она вполне достижима. Причем -(о чудо!) чужими руками и чужими (украинскими) жизнями. За зеленую бумагу.
    Или США ждут, пока Пу ударит первый раз ТЯО по Украине, чтобы потом уже официально пригрозить ответными ударами ТЯО по раше (как реакция уже на возможные 2-й и следующие удары ТЯО)? А что с первым ударом ТЯО по нам и возможными украинскими жертвами? Украина в качестве мыши для удава в части ТЯО? Остается тогда небольшая надежда на то, что путинские военные не выполнят преступный приказ о применении ТЯО, а если выполнят, то жаль Украину.
    P.S И плохо то, что возле уха Байдена есть русский агент Салливан.
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Да, все верно. Давай танки.
  • Claudia Smith
    США, західний світ обов'язково дадуть відповідь путлеру у разі застосування ТЯЗ проти України. Обов'язково. Бо якщо ні, то ВСІ країни світу зрозуміють, що закон і право тепер всьо, а ядерна зброя вирішує все. Тому моментально ВСІ, хто тільки зможуть, нароблять собі брудних бомб і будуть сидіти щасливі. а це призведе до повного зщруйнування ******* системи світового порядку, на що західний світ піти не може ні в якому разі.
    Тому проблема тут виникає лише в тому, що Україні від цього не легше. якщо не дай бог по нам прилетить штук 15 тактичних ядерних боєголовок (тіпун мені на язик сто разів), а після цього США вдарять по чому завгодно (чм флоту, рос військам, бункеру), то погано буде НАМ.
    Чому не можна придумати щось на випередження, я не знаю. От слухала сьогодні Романа Безсмертного. Каже, що путлер вже собі наговорив і наробив на довічне ув'язнення і треба терміново робити трибунал і видавати ордер на його арешт.
    А найкраще було б жахнути по бункеру, це вже моя думка.
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