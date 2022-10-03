Сили оборони протягом 3 жовтня відбили ворожі штурми поблизу Майорська, Нью-Йорка, Зайцевого, Невельського та Побєди. Збиті вертоліт Ка-25 та штурмовик Су-25, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 3 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває двісті двадцять друга доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За добу окупанти завдали 2 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ.

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Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Серед них - Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар’їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Велика Писарівка Сумської області;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Дружелюбівка, Дворічна, Роздолівка та Ямпіль;

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на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Веселе;

на Авдіївському напрямку – Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Вугледар, Микільське, Времівка, Гуляйполе, Гуляйпільське та Залізничне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

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За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження противника за попередні дні. Так, в районі населеного пункту Кирилівка Донецької області, знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до 8 бойових вертольотів ворога.

За наявною інформацією, російське військово-політичне керівництво, з метою виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованого особового складу, прийняло цікаве рішення. Втрати підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, поповнюють за рахунок представників так званих "силових структур", що діють на тимчасово окупованій території Донецької області. Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладатися на підрозділи федеральної служби безпеки російської федерації.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, чотирнадцяти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об’єкти протиповітряної оборони, а також десять інших важливих об’єктів противника".

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