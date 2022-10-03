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Президент Болгарії Радев проти прискореного вступу України до НАТО: "Декларація Бухарестського саміту була ухвалена в зовсім іншому безпековому середовищі"

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Президент Болгарії Радев проти прискореного вступу України до НАТО: "Декларація Бухарестського саміту була ухвалена в зовсім іншому безпековому середовищі"
Президент Болгарії Румен Радев відмовився приєднуватися до заяви президентів дев’яти держав Центрально-Східної Європи, де засуджується анексія українських територій Росією та підтримується вступ України до НАТО.

Такий коментар Радева в понеділок поширила його пресслужба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .

Йдеться про поширену в неділю заяву, яку підписали президенти дев’яти країн Північноатлантичного Альянсу з Центральної та Східної Європи, в якій вони засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.

"Болгарія є частиною декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього вступу України до Альянсу, але ця декларація була ухвалена в зовсім іншому безпековому середовищі", – зазначається в заяві болгарського президента.

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"Воєнні дії на території України сьогодні вимагають, щоб її членство в Альянсі обговорювалося в межах Північноатлантичної ради у повному складі і щоб це не наражало на ризик прямого втягування країн НАТО у війну", – додав він.

За словами Радева, рішення про вступ України до НАТО має бути ухвалене лише після того, як Україна та Росія узгодять та імплементують "чіткі параметри мирного врегулювання конфлікту".

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Топ коментарі

  • Mganga Zambezi
    Еще один говноед на зарплате у Кремля
  • Серьога Харківський
    Болгары конечно со своей 35 тысячной армией ****** 4ак укрепляют НАТО и венгры туда же с 15 000 цыган на тачанках
  • Denis b4c0b463
    Там 90% болгар такі ж, і без зарплати.
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