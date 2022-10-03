Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас, Війна, Мобілізація

Для виграшу часу російське керівництво поповнює частини представниками "силових структур" окупованих територій, - Генштаб

5 83114
Для виграшу часу російське керівництво поповнює частини представниками "силових структур" окупованих територій, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформація щодо мобілізації на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, російське військово-політичне керівництво, з метою виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованого особового складу, прийняло цікаве рішення. Втрати підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, поповнюють за рахунок представників так званих "силових структур", що діють на тимчасово окупованій території Донецької області. Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладатися на підрозділи федеральної служби безпеки російської федерації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримчани, які втекли від мобілізації, хочуть отримати українські закордонні паспорти

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    1 ч ВСУ подходят к Сватово с двух направлений. Ни по одному из них подразделения РОВ не могут создать сколь-нибудь существенные препятствия и блокировать контрнаступление.
    С учётом темпов продвижения, мне кажется, Сватово и Кременную будут освобождать практически одновременно
  • Ігор Величко b3f557d7
    Помните мусорков в Мриуполе? Которые отсиделись в подвалах и пришли послужить Путлеру. Теперь это говно пойдет в окопы, на передок, в атакующее мясо!)))
  • Дмитрий Величко f50a5c94
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини