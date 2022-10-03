Окупанти зайняли оборону у психіатричній лікарні Сватового, - Гайдай

Російські окупанти мають намір тримати оборону в психіатричній лікарні м.Сватове Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив: "рашисти вивозять людей, що перебували у Сватівській психлікарні, щоб зробити з неї місце оборони. Лікарня має гарну мережу підземних кімнат, тому вибір орків зрозумілий, але це їх все одно не врятує)



Загалом росіяни, які прибули на якісь роботи на окуповані території Луганщини, масово тікають. Відчувають наближення ЗСУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили штаб і склад боєприпасів ворога у Сватовому, - Гайдай