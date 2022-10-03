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Кримчани щоденно інформують українську владу про запуски російських ракет із Чорного моря

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Кримчани щоденно інформують українську владу про запуски російських ракет із Чорного моря
Мешканці тимчасово окупованого Кримського півострова повідомляють українським посадовцям про запуски ракет з акваторії Чорного моря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомило представництво Президента України в АР Крим.

"Мешканці окупованого Криму продовжують щоденно повідомляти нам про запуски російських ракет з акваторії Чорного моря – усі ці снаряди летять у бік українських міст", - йдеться в дописі.

Громадяни України – мешканці тимчасово окупованого Криму також оперативно повідомляють про соціально-економічну ситуацію на півострові, пересування військ РФ, рух спротиву окупації тощо.

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У представництві нагадали, що всі дані про ситуацію в Криму слід надсилати на адресу: [email protected].

Топ коментарі

  • arye z.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Ілона Масска поплавило в Твітері...
    написав щоб запобігти ядерної війни потрібно россії відати Крим а на окупованих територіях провести повторний рефирендум під наглядом ООН..
    зараз Українці йому ********* в Твітері,жесть
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    все вірно говорив Бабченко,у нас є два роки до виборів в США щоб перемогти кацапів та вступити в НАТО
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