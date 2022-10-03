Кримчани щоденно інформують українську владу про запуски російських ракет із Чорного моря
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Мешканці тимчасово окупованого Кримського півострова повідомляють українським посадовцям про запуски ракет з акваторії Чорного моря.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомило представництво Президента України в АР Крим.
"Мешканці окупованого Криму продовжують щоденно повідомляти нам про запуски російських ракет з акваторії Чорного моря – усі ці снаряди летять у бік українських міст", - йдеться в дописі.
Громадяни України – мешканці тимчасово окупованого Криму також оперативно повідомляють про соціально-економічну ситуацію на півострові, пересування військ РФ, рух спротиву окупації тощо.
У представництві нагадали, що всі дані про ситуацію в Криму слід надсилати на адресу: [email protected].