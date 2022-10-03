За уточненими даними поблизу Кирилівки знищено 20 одиниць бронетехніки та ушкоджено до 8 вертольотів ворога, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження противника за попередні дні. Так, в районі населеного пункту Кирилівка Донецької області, знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до 8 бойових вертольотів ворога".