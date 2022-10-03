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За уточненими даними поблизу Кирилівки знищено 20 одиниць бронетехніки та ушкоджено до 8 вертольотів ворога, - Генштаб

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За уточненими даними поблизу Кирилівки знищено 20 одиниць бронетехніки та ушкоджено до 8 вертольотів ворога, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У  повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження противника за попередні дні. Так, в районі населеного пункту Кирилівка Донецької області, знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до 8 бойових вертольотів ворога".

Також читайте: Минулої доби знищено ворожий гелікоптер та штурмовик, низку пунктів управління, складів з боєприпасами та місць зосередження противника, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Дмитрий неважно 0a78bb4e
  • Вася Шевченко f77d76ba
    слава ВСУ !!!
  • Валерий Викторович 053e9aad
    красавцы !!!!!!
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