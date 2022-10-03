Посли ЄС у понеділок не змогли затвердити нові санкції проти РФ, - Йозвяк

Посли країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок не досягли домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти РФ.

Про це порвідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Зустріч послів ЄС закінчилася. Поки що немає домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра вони зберуться знову з метою домовитися - зокрема про граничну ціну на нафту", - йдеться в повідомленні.

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