Який Маск вам подобається більше?, - Зеленський відреагував на антиукраїнський пост американського мільярдера

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення засновника та голови Tesla Inc. Ілона Маска, який висунув ідею передати до складу РФ окупований український півострів Крим, а також назвав перемогу України у війні малоймовірною, оскільки РФ має більше населення та проводить мобілізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський написав у твіттері і прикріпив опитування до публікації.

"Який Ілон Маск вам подобається більше: той, який підтримує Україну? Той, що підтримує РФ?", - запитав український президент.

Раніше Маск написав у твіттері: "Україно-російський мир: повторити вибори приєднаних регіонів під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально у складі Росії, як і був з 1783 року (до помилки Хрущова). Водопостачання Криму забезпечено. Україна залишається нейтральною". До поста він прикріпив голосування.