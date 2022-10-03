Який Маск вам подобається більше?, - Зеленський відреагував на антиукраїнський пост американського мільярдера
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення засновника та голови Tesla Inc. Ілона Маска, який висунув ідею передати до складу РФ окупований український півострів Крим, а також назвав перемогу України у війні малоймовірною, оскільки РФ має більше населення та проводить мобілізацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський написав у твіттері і прикріпив опитування до публікації.
"Який Ілон Маск вам подобається більше: той, який підтримує Україну? Той, що підтримує РФ?", - запитав український президент.
Раніше Маск написав у твіттері: "Україно-російський мир: повторити вибори приєднаних регіонів під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально у складі Росії, як і був з 1783 року (до помилки Хрущова). Водопостачання Криму забезпечено. Україна залишається нейтральною". До поста він прикріпив голосування.