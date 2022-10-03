Гендиректор Запорізької АЕС Мурашов у безпеці та перебуває на підконтрольній Україні території, – "Енергоатом"

Генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов, якого російські військові викрали 30 вересня, перебуває на підконтрольній Україні території.

Про це повідомила НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Відомо, що окупанти викинули його на підконтрольну Україні територію ввечері 3 жовтня. Зараз Ігор Мурашов у безпеці та перебуває у Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у м. Запоріжжі", – йдеться у повідомленні .

Зазначається, що звільнення Мурашова з російського полону відбулося завдяки широкому розголосу надзвичайної події та зусиллям з боку генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який відіграв у цьому значну роль.

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Нагадуємо, близько 16:00 30 вересня Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодару і із зав'язаними очима вивезено у невідомому напрямку. Пізніше Гроссі повідомив, що він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вдень 3 жовтня глава МАГАТЕ заявив про звільнення Мурашова та його "благополучне повернення до своєї родини". Глава Міненерго України Герман Галущенко підтвердив цю інформацію, наголосивши, що вже понад сто працівників ЗАЕС зазнали жорстокого тиску з боку російських окупантів, і закликав МАГАТЕ дати оцінку таким діям.