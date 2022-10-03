США передадуть Україні чотири системи HIMARS у новому пакеті військової допомоги, - Reuters
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США в рамках нового пакету військової допомоги Україні на $625 мільйонів планують передати ЗСУ чотири РСЗВ HIMARS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.
Про новий пакет військової допомоги, за даними джерел, буде оголошено вже у вівторок.
Це перший пакет допомоги США з моменту оголошення Росією про "приєднання" української території та другий пакет після значного успіху України на полі бою, пише агентство.
Два джерела повідомили, що пакет допомоги США включатиме:
чотири РСЗВ HIMARS, боєприпаси, міни та протимінні машини.