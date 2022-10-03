Франція продовжуватиме санкції проти Росії та підтримку України, - прем’єр Борн

Прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн заявляє, що Франція продовжуватиме санкції стосовно Росії, яка вчинила воєнну агресію проти України та оголосила про незаконну анексію частини українських територій.

Про це Борн заявила сьогодні у Національній асамблеї, нижній палаті французького парламенту, під час своєї промови на тему війни в Україні та її наслідків для Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вона наголосила, що санкції триватимуть до тих пір, поки Росія буде продовжувати війну. "Відмовитися від санкцій - це відмовитися від України", - сказала Борн, підкресливши, що основною метою санкцій залишається зробити вартість війни нестерпною для Росії.

Серед них, глава уряду назвала банківські, комерційні, інформаційні та політичні санкції, запроваджені Євросоюзом та підкреслила, що російська економіка вже суттєво скоротилася, зокрема, падіння ВВП становить в цьому році 6%.

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Віддаючи данину мужності українському народу, Борн зазначила, що сім місяців українці протистоять російській агресії, але ніколи не здавалися і не схиляли голови. "Їхня мужність є взірцевою", - наголосила вона.

Глава уряду підкреслила, що Франція не визнає результати організованих Москвою так званих "референдумів" і незаконної анексії окупованих українських територій, зазначивши, що Росія "окопується в цинізмі, загрозах і шантажі".

Також вона згадала про шокуючі злочини у Бучі та масові поховання в Ізюмі, наголосивши: "Ми сповнені рішучості, що злочини, скоєні Росією, будуть задокументовані, засуджені та покарані".

Глава уряду також вказала на надзвичайну стурбованість ситуацією через російську військову окупацію Запорізької АЕС, яка несе великі ризики, і підкреслила важливість місії МАГАТЕ.

Стосовно енергетичної кризи, як наслідок війни в Україні, Борн зазначила: "Ця війна вказує нам на необхідність швидко забезпечити енергетичний суверенітет і вийти з нашої залежності".

За її словами, французький уряд підготувався до наступної зими, вживши усі заходи, щоб обмежити вплив війни на країну в контексті енергетичного питання.

"Ми готові забезпечити цю зиму. Ми максимально збільшили запаси газу як на національному рівні, так і в Європі. Ми збільшили імпортні потужності наших терміналів і диверсифікували постачання", - сказала Борн.

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Крім того, глава уряду заявила, що Франція підтримуватиме Україну у її відбудові. "Сьогодні потреби країни у відбудові оцінюються майже в 350 мільярдів євро. Це колосальний колективний виклик, і Франція візьме свою участь", – сказала Борн.

"Я оголошую, що ми організуємо найближчими місяцями в Парижі економічну конференцію з українською владою, щоб мобілізувати французькі компанії", - додала вона.

Глава уряду наголосила на неухильній підтримці України Францією, нагадавши, що з початку війни, разом із союзниками та іншими європейськими країнами, Франція збільшує поставки зброї та обладнання в Україну. "Ми повинні дати Україні засоби для самооборони", - сказала вона.

Борн підкреслила, що "Росія вважала НАТО слабким і розділеним, але знову об’єднала його". Вона також згадала слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що ця війна - спільна відповідальність, адже атаковано члена європейської сім'ї.

"Ця війна - це не просто конфлікт між двома країнами. Ця війна - боротьба за наші цінності. Путін сам це визнав минулої п'ятниці: він атакує нашу демократичну модель", - зазначила прем’єр. За її словами, для Франції і Європи "ця війна — урок солідарності".

"Війна в Україні триватиме, але ми готові. Спротив українського народу зобов’язує нас. Ми будемо там. Ми з цим впораємося", – підсумувала глава французького уряду.