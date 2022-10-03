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США не бачать сигналів підготовки РФ до застосування ядерної зброї, - Білий дім

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США не бачать сигналів підготовки РФ до застосування ядерної зброї, - Білий дім
Адміністрація Байдена уважно стежить за діями російських сил, пов’язаними з можливістю застосування ядерної зброї, а також із безпекою Запорізької АЕС, однак поки не бачить жодних сигналів, які змусили би США змінити власну ядерну позицію.

Про це повідомив у понеділок в інтерв’ю CNN координатор Ради національної безпеки з США з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми стежимо за цим з усією увагою. І ми не бачили нічого, що змусило би нас змінити нашу позицію щодо стратегічного стримування",- зауважив представник адміністрації Білого дому.

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Кірбі також зазначив, що США сприймають ситуацію серйозно та вжили заходів щодо підготовки відповіді, якщо Росія застосує ядерну зброю. Він також назвав безрозсудними заяви з російського боку щодо можливості застосування такої зброї.

"Це безвідповідальна риторика з боку сучасної ядерної держави, тому безперечно ми думали про те, як ми можемо забезпечити дотримання інтересів нашої національної безпеки та інтересів наших союзників по НАТО", – зауважив Кірбі.

На запитання ведучого про те, чи може будь-який запуск російської тактичної ядерної ракети залишитися непомітним, представник Білого дому сказав, що США стежать за цим у найбільш ретельний спосіб, однак відмовився від подальших коментарів.

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Топ коментарі

  • Κασσιόπεια Искра
    +америка в афганистане не смогла разведкой догадаться что талибан вьіиграет сразу как только они от туда вьіедут... Потому "незнаем" - не нужно ставить доказательством что "не будет".

    РФ - ЗЛО 300 лет, все оружие - ради геноцида всех народов Мира Земли. не применит только потому что оно могло "сломаться".

    ЮА - последний клочек где ЗЛО сливают в унитаз. Террорист как перчатки, в мусорку.

    Потому ЯО - все больше и больше риск. Нам же все говорят "что нет не будет"

    Не верьте - готовьте запас пищи, противогазьі, воду.
    При возможности дозиметрьі, бункерьі
  • 5 копійок
    ***** може влаштувати катастрофу на ЗАЕС. Тут і ядрьоної бімби не потрібно.
  • Колян Коляныч
    когда сосед, вернее даже "сосёд" - обезьяна с гранатой, уже ничему не удивишься...
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