Російська агресія завдала понад $36 мільярдів збитків для екології України, - міністр Стрілець

Збиток навколишньому середовищу в Україні, спричинений вторгненням РФ, оцінюється в понад в $36 мільярдів євро, крім того, під загрозою перебувають мільйони гектарів природних заповідників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як повідомляє Reuters, заявив у понеділок у Європарламенті міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"За оцінками українського уряду, сума збитків від забруднення повітря, спричиненого війною в Україні, наразі становить близько 25 мільярдів євро, крім того, ще 11,4 мільярда євро необхідно для усунення наслідків забруднення ґрунту", - наводить агентство слова українського міністра.

Стрілець також зазначив, що під загрозою знищення перебуває п’ята частина заповідних територій в Україні, і вже задокументовано близько двох тисяч конкретних випадків, де йдеться про завдання прямої шкоди навколишньому середовищу.

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