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Не треба прикривати словом "мир" слова "хай РФ далі вбиває і ґвалтує", - Кулеба

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Не треба прикривати словом "мир" слова "хай РФ далі вбиває і ґвалтує", - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не прикривати словом "мир" схвалення того, щоб російська армія продовжувала вчиняти воєнні злочини проти українців.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі — нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань — не мають прикривати словом "мир" слова "Нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій", – написав Кулеба.

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Пост Кулеби з'явився після скандальних публікацій американського мільярдера Ілона Маска в Twitter, в яких він запропонував проголосувати, чи варто Україні відмовитися від Криму на користь Росії та не вступати в НАТО нібито задля уникнення ще більшої кількості жертв.

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Топ коментарі

  • Maryna Solska e862e0af
    Після всього що сталося, нас знову закликають показати себе "мілосердними" віслюками, бо у них бізнес став. Є таке прислів"я: "торгівля почекає, політика - ні". Не ми цю війну розпочинали, не нас би і закликати. Закликайте путіна, най забирається з Донбаса, з Криму, і війні кінець. Ах він всіх ма в дупі. Ну то значить нам тепер треба на вуха впасти. А сам би він віддав лише свою бізнес-імперію заради миру в уьосму мирі і пішов би побиратися по людях бідний? Ні, бо це дурість. То чого ж ми маємо віддавати свою країну по шматочку?
  • ПравдаЛюбка
    .
  • FT FT
    И самое главное что росийские нацисты а так же их прихвостни и главари псевдореспублик не стесняясь открыто заявляют что на достигнутом не остановятся а дальше будут захватывать, убивать и грабить. Поетому никокаком мире даже речь не идет с их стороны.
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