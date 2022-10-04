Якщо людина не служила окупантам, немає підстав вважати її колаборантом, - Зеленський
"Російські пропагандисти залякують людей у районах, які поки що контролюються окупантами, що Україна, нібито, вважатиме колаборантами чи не всіх, хто залишився на окупованих територіях. Абсолютна маячня. Наш підхід завжди був і залишиться чітким і справедливим: якщо людина не служила окупантам і не зрадив Україну, то немає підстав вважати таку людину колаборантом", – заявив Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Як приклад президент зазначив: "якщо вчитель (перебуваючи в окупації) залишився українським учителем і не брехав дітям про те, хто є ворогом, або якщо людина залишилася працівником української комунальної служби і допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна ні в чому таку людину звинувачувати".
Він також зазначив, що Росія, вторгнувшись до України, не зустріла масової підтримки місцевого населення.