Протягом 3 жовтня по області було випущено 11 снарядів, жертв немає, - керівник Сумської ОВА Живицький

У понеділок 3 жовтня російські окупанти обстріляли прикордонні території в Охтирському районі Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його інформацією було зафіксовано 11 артилерійських прильотів.

"У Великописарівській громаді пошкоджено аграрне підприємство. Обійшлося без жертв", - підкреслив Живицький.

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