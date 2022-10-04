Новини • Агресія Росії проти України, Війна

На південному напрямку ЗСУ знищили 87 росіян, РСЗВ "Ураган" і затрофеїли два танки, - ОК "Південь"

4 54019
На південному напрямку ЗСУ знищили 87 росіян, РСЗВ "Ураган" і затрофеїли два танки, - ОК "Південь"
ЗСУ на півдні України знищили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган" і транспортно-заряджальну машину до неї, а також мінометний комплекс "Сані" 120-го калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Крім того, знищено 87 росіян і понад 6 десятків одиниць техніки. 2 танки і БМП – затрофеєні. Також ліквідовано 31 ворожий танк, 27 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Зазначається, що наша авіація завдала 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 110 осіб, 264 літаки, 227 гелікоптерів, 2377 танків, 1405 артсистем, 4975 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Непогано попрацювали! З врахуванням того що херсонське угрупування практично відрізане від серйозних ліній постачання важкої техніки та *********** і пального для неї - це дуже добре
  • Артм Воронцов
    ЗСУ перемагає горить русня палає!
  • Alexey Burchak "Allad"
    судячи з усього там прям величезна танкова баталія була, тому що рашисти стверджували, що ми атакували багатьма танками і бронемашинами на Дудчани. І судячи з усього ми роздовбали цілу танкову БТГр, а може і дві.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини