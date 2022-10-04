Унаслідок нічного обстрілу Харкова загинула жінка, пошкоджено критичну інфраструктуру, - Синєгубов

Вночі росіяни обстріляли два райони Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Після опівночі 1 ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо - постраждалих немає.



У Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Також виникла пожежа. Рятувальники локалізували наслідки.



На жаль, загинула 46-річна жінка", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що на місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів.

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