Науседа - Маску про "формулу миру": Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його їхнім власником

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на запропоновану керівником Tesla Ілоном Маском "формулу миру" Росії та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter литовського лідера.

"Дорогий Ілоне Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить його законним власником автомобіля або коліс. Хоча він стверджує, що вони разом проголосували за це", - написав Науседа.

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