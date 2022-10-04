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Науседа - Маску про "формулу миру": Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його їхнім власником

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Науседа - Маску про "формулу миру": Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його їхнім власником
Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на запропоновану керівником Tesla Ілоном Маском "формулу миру" Росії та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter литовського лідера.

"Дорогий Ілоне Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить його законним власником автомобіля або коліс. Хоча він стверджує, що вони разом проголосували за це", - написав Науседа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск запропонував Україні укласти мир з Росією на капітулянтських умовах

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Топ коментарі

  • Aaron Smith d492e1f2
  • юрий Шмалько ea66d093
    маск історію за путіним вивчав? Коли Київські кнізі опановували Крим на місці москви і петербургу ще чухонські жаби квакали!
    В 1938 році Чемберлен і Деладьє вже віддавали частину Чехословаччини Гітлеру щоб нібито "принести мир цілому поколінню". Через два роки німці - у Парижі, а на Лондон сипалися бомби. Історія Захід нічому, блд, не вчить!
    Тільки і Україна нинішня, гаспадін маск, - не Чехословаччина 1938...
  • Andrew86
    Маск кончился. А для многих никогда и не начинался. Что можно хорошего сказать о человеке, называющего своего сына X Æ A-12 ? Миллиарды - не в счёт, они мало что говорят о человеческих качествах. У нас есть своя баба беня, о ее краденых миллиардах знают все, этим порядочные люди не гордятся. А Маск показал свою гнилую сущность.
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