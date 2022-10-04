Мобілізація ще більше підірве російську економіку, - Politico
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Зазначається, що чим більше чоловіків Кремль мобілізує, тим більше чоловіків намагатимуться покинути країну. Путін цілком може досягти успіху в мобілізації 300 тисяч резервістів, але з моменту його заяви близько 360 тисяч осіб уже виїхали, зокрема, до Грузії та Казахстану, щоб уникнути призову.
Чоловіки, які зараз залишають Росію, працездатні і працездатного віку - і їхній від'їзд є величезною втратою для ЗС РФ. Але і мобілізація, і від'їзд такої кількості чоловіків, принаймні не меншої, ніж призовники, створять іншу проблему - відсутність кваліфікованих працівників у всіх галузях. Зазначається, що в РФ немає системи забезпечення безперервності життя суспільства у воєнний час. І немає достатньої кількості жінок, які могли б швидко зайняти місця чоловіків, які залишили країну.
Наприклад, Швеція і Фінляндія вже давно мають докладні плани того, як зберегти функціонування суспільства в разі війни.