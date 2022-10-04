ДБР пропонує запровадити санкції проти ще 200 російських компаній та громадян

Державне бюро розслідувань разом з іншими правоохоронними органами активно працює над пошуком та арештом російських активів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Дослідили понад 200 компаній у різних галузях економіки й сформували списки тих, які належать російським структурам або громадянам", - зазначили в Бюро.

На основі цієї роботи ДБР підготувало лист до Кабінету міністрів про винесення на розгляд РНБО рішення щодо примусового вилучення майна та застосування санкцій проти компаній та осіб. Серед них:

ТОВ "Газпром Експорт" (дочірнє підприємство російського "Газпрому");

ТОВ "Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат";

ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера";

ПАТ "Пентопак";

ПрАТ "Вінницяпобутхім" (контролюється російською АТ "Невська Косметика");

ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" (засновник - російська "Татнєфть");

ТОВ "Полтава-Капітал";

ТОВ "Харків-Капітал" та інші юридичні особи та окремі діячі.

До слова, ще раніше за матеріалами ДБР Рада нацбезпеки ухвалила рішення щодо вилучення активів деяких російських компаній або на них вже накладено відповідні санкції.

"Робота із пошуку російського майна та активів триває", - додали у ДБР.

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