Маск відповів Зеленському: Я підтримую Україну, але переконаний, що ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу

Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск відповів Володимиру Зеленському стосовно його ставлення до України і зазначив що SpaceX продовжує фінансово її підтримувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - зазначив Маск.



Також гендиректор компанії Tesla, зазначив що SpaceX продовжує фінансово підтримувати боротьбу проти збройної агресії Росії.



"Наразі SpaceX витратили зі своєї кишені на включення та підтримку Starlink в Україні приблизно 80 мільйонів доларів. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, ми за Україну.

Спроба повернути Крим призведе до масової загибелі, ймовірно, невдачі та ризику ядерної війни. Це було б жахливо для України та Землі", - вважає Маск.

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