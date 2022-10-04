Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Маск відповів Зеленському: Я підтримую Україну, але переконаний, що ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу

21 306293
Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск відповів Володимиру Зеленському стосовно його ставлення до України і зазначив що SpaceX продовжує фінансово її підтримувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - зазначив Маск.

Також гендиректор компанії Tesla, зазначив що SpaceX продовжує фінансово підтримувати боротьбу проти збройної агресії Росії.

"Наразі SpaceX витратили зі своєї кишені на включення та підтримку Starlink в Україні приблизно 80 мільйонів доларів. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, ми за Україну.
Спроба повернути Крим призведе до масової загибелі, ймовірно, невдачі та ризику ядерної війни. Це було б жахливо для України та Землі", - вважає Маск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Який Маск вам подобається більше?, - Зеленський відреагував на антиукраїнський пост американського мільярдера

Маск відповів Зеленському: Я підтримую Україну, але переконаний, що ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • GANS MUSIC
    "Геній" дурніший ніж я думав
  • arye z.
    Це особиста думка Елона Маска.
    Кожна людина має право на свою думку, але й не забуватимемо, що талант до підприємництва це не синонім мудрості
  • Саша Пончик
    Маск делай то что делаешь и не лезь туда где ты никуя не смыслишь. У нас есть ЗСУ и не победимый народ Украины.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини