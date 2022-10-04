Росія перекидає в район ведення бойових дій в Україні росгвардійців із Сибіру, - Генштаб
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Військове керівництво ЗС РФ вирішило перекинути на війну в Україну війська Росгвардії із сибірського військового округу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"За наявною інформацією, військовим керівництвом Збройних сил Російської Федерації було ухвалено рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ Росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ у Сирії", - йдеться в повідомленні.