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Росія перекидає в район ведення бойових дій в Україні росгвардійців із Сибіру, - Генштаб

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Росія перекидає в район ведення бойових дій в Україні росгвардійців із Сибіру, - Генштаб
Військове керівництво ЗС РФ вирішило перекинути на війну в Україну війська Росгвардії із сибірського військового округу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, військовим керівництвом Збройних сил Російської Федерації було ухвалено рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ Росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ у Сирії", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    Ответ рашистам от белоруссов
  • Olena Lynch
    Ну що прийдуть сибіряки в Україну бруд місити восени і Там же в цьому бруді і поляжуть, бруд до бруду, так і має бути.
  • Бенина Мама
    Вертухаи с ментами те ещё вояки...
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