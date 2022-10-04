Удар по Харкову: знеструмлено мережу "Укрзалізниці", можливі затримки поїздів

Вночі ворог вчергове атакував мирний Харків. У результаті ракетного удару знеструмлено мережу "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

"У результаті ракетного удару маємо знеструмлення нашої мережі, проте затримки поїздів - мінімальні, рейс №164 Київ - Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин, а наступний поїзд №725 Харків - Київ відправиться за графіком о 8:28", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, приміське сполучення регіоном продовжується у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.

"Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі. Продовжуємо рух та просимо пасажирів слідкувати за оновленнями інформації", - додають у пресцентрі "Укрзалізниці".