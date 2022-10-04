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Застаріле озброєння й техніка, самовільне залишення позицій, вживання алкоголю: нові сформовані підрозділи армії РФ не здатні виконувати завдання, - Генштаб

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Застаріле озброєння й техніка, самовільне залишення позицій, вживання алкоголю: нові сформовані підрозділи армії РФ не здатні виконувати завдання, - Генштаб
Підрозділи сформованого та переміщеного в Україну 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням. Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з’єднання противника.

Своєю чергою у місті Твер, через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітряно-космічної оборони призупинено навчання на окремих курсах.

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    В РФ разгорается конфликт между генералами МО и Кадыровым
    Генерал-полковник Лапин ответил Кадырову, что "брал пример с Кадырова, который отсиживается за тысячи километров от своих подразделений на роскошном диване, сидя на этом диване, он уже неоднократно брал Киев и даже готовился к нападению на Польшу".

    Также генерал потролил Кадырова, напомнив, что глава Чечни и его боевики любят хвастаться своими вымышленными успехами в Тик-Токе.

    "Третья Чеченская все ближе. Спасибо Администрации Путина, которая превратила чеченцев в высшую касту РФ, упивающуюся безнаказанностью", - резюмировал Лапин.
  • Деніс Войцеховський
    Досить вже заспокоювати.
    Краще перестрахуватись і заздалегідь вжити заходів.
    Зокрема перестати вважати ворога жалюгідним. Це - прямий шлях до поразки.
    Росія вже ним пішла. І ми хочемо слідом?
  • 5 копійок
    Які ще завдання? Вони їдуть за пральними машинами, мікрохвильовками та іншими блендерами.
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