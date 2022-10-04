418 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 786 - поранені, - Офіс Генпрокурора
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 404, Харківській - 251, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 30.
"Під час фіксації злочинів, вчинених на території Харківської області, стало відомо про загибель 19 вересня в результаті обстрілу ворогом м. Куп’янськ 16-річного хлопця. "Також стало відомо, що в травні внаслідок детонації міни, на яку наїхав автомобіль з пасажирами, які намагалися евакуюватися з м. Куп’янська Харківської області, загинуло 5 людей, серед яких 17-річний хлопець.
3 жовтня окупанти обстріляли с. Мар’янське Дніпропетровської області. Поранено 14-річну дівчину. 2 жовтня внаслідок артобстрілу військами РФ с. Пречистівка Донецької області отримав мінно-вибухову травму 12-річний хлопчик.", - йдеться у повідомленні.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.