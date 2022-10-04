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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60,8 тис. осіб, 266 літаків, 228 гелікоптерів, 2424 танки, 1407 артсистем, 5018 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 60 800 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 60800 (+370) осіб ліквідовано,

танків - 2424 (+44) од,

бойових броньованих машин - 5018 (+27) од,

артилерійських систем - 1407 (+2) од,

РСЗВ - 340 (+2) од,

засоби ППО - 177 (+1) од,

літаків - 266 (+1) од,

гелікоптерів - 228 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1028 (+2),

крилаті ракети - 246 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3823 (+12) од,

спеціальна техніка  - 131 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60,8 тис. осіб, 266 літаків, 228 гелікоптерів, 2424 танки, 1407 артсистем, 5018 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Дёма Одессит
    нехило - 44 танка... очень даже...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Чудово-чудово! Кацапи у своїх мережах писали, що якійся генерал втратив на Херсонщині танковий полк. Я на початках скептично ...
    А зараз бачу, що так і є!
  • V 2af7597c


    Военный картограф

    @War_Mapper

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    Ответ на

    @War_Mapper

    Обновления: вернули контроль над Подлыманом, Боровой, Шиковкой, Изюмским, Дружелюбовкой, Терны и Ямполовкой. в настоящее время полностью вытеснен с севера Донецкой области.

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