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Північна Корея підтримала псевдореферендуми РФ

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Північна Корея підтримала псевдореферендуми РФ
Північна Корея підтримала псевдореферендуми та спробу анексії тимчасово окупованих територій України Росією.

Про це сказано у заяві міністерства закордонних справ КНДР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У КНДР назвали псевдореферендуми на окупованих територіях "законними" та заявили, що вони "відповідають статуту ООН".

Північнокорейське МЗС наголосило, що "з повагою ставиться до волевиявлення мешканців" і підтримує Москву у спробі анексії окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької областей.

Також у Пхеньяні звинуватили США у "втручанні у внутрішні справи незалежних країн та утиску їхніх законних прав, зловживаючи Радою безпеки ООН".

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"Ніколи не повернуться ті дні, коли США зможуть використовувати РБ ООН як свій щит і засоби агресії для збереження своєї переваги. У жодному разі не можна прощати свавільні та довільні дії, а також упереджені та подвійні стандарти", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Брати по розуму.
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Перекличка длбйбв...
  • Светлана Науменко
    Тут еще у них "сестра" есть

    Юристи дружини Медведчука прийшли повернути маєток у Пущі-Водиці.

    Наступним етапом буде повернення Медвечука в сесійну залу, через суди майна і через міжнародні суди моральної компенсації так на кільканадцять ярдів з бюджету України...

    Ще й на виборах президента позмагається?
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