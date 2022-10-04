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РФ має значні проблеми не лише з мобілізацією, але й з призовом, - британська розвідка

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РФ має значні проблеми не лише з мобілізацією, але й з призовом, - британська розвідка
Британська розвідка заявила про значні проблеми Росії з тим, щоб розміщати, навчати і оснащувати призваний і мобілізований особовий склад.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Відомство нагадує, що 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав наказ про проведення чергового осіннього призову, метою якого є підготовка 120 000 призовників. Ці призовники за законом не можуть бути направлені за межі Росії.

Це окремо від тих осіб, які мобілізуються в рамках наказу про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року.

Як зазначають у Міноборони Британії, призовний цикл розпочнеться 1 листопада 2022 року, на місяць пізніше, ніж зазвичай.

"Пізній початок циклу свідчить про зростаючий тиск на здатність Росії підготувати і оснастити велику кількість нових призовників" - зазначає британська розвідка.

"Проблеми з розміщенням, підготовкою, оснащенням і розгортанням мобілізованого і призваного особового складу є значними. Недоліки в російській адміністративній і логістичній системах продовжуватимуть підривати ці зусилля", - йдеться в огляді.

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
  • Дмитрий 297cdebe
    РФ сунулась совершенно не готовясь

    Думали по быстрому проскочить и "парад в Киеве"
    Форму везли и т.п.
    Долгая война даже не предусматривалась

    Но получив отпор Х-ло не остановился

    Его действия все больше хаотичны и неадекватны

    Это его и погубит
  • Olena Lynch
    Это и есть суть частичной мобилизации. Забирают целого, возвращают по частям
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